Esslingen Unfall verursacht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Esslingen / swp

Das Polizeirevier Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf der B 10 ereignet hat. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer war gegen 20.50 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Göppingen unterwegs, als kurz vor der Ausfahrt Pliensauvorstadt ein Pkw von links nach rechts wechselte. Das Fahrzeug drängte dabei derart zwischen den BMW und einen davor fahrenden Lkw, dass der 30-Jährige nach rechts ausweichen musste und mit den dortigen Leitplanken kollidierte. Der unbekannte Pkw, bei dem es sich um einen Mercedes-Kombi handeln könnte, fuhr in der Folge an der Ausfahrt Pliensauvorstadt von der Bundesstraße ab. Der Blechschaden am BMW beläuft sich auf rund 9000 Euro. Ebenfalls wurden mehrere Meter Leitplanken beschädigt. Zeugenhinweise bitte unter Telefon (07 11) 39 90-330.