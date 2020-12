Am Freitagabend ist es auf der L 380 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 66-Jährige fuhr gegen 18.45 Uhr mit ihrem Subaru von Eningen unter Achalm kommend in Richtung St. Johann-Würtingen. Am Anfang einer langen Geraden übersah sie einen in gleicher Richtung fahrenden 54-jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde zunächst vom PKW aufgeladen und schließlich wieder nach rechts in den Grünstreifen geschleudert.

Schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Da am Subaru Spuren zu erwarten sind, die zur Klärung der genauen Unfallursache in Betracht kommen, wurde der PKW sichergestellt und abgeschleppt.

