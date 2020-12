Schwere Verletzungen hat am Donnerstagvormittag, den 3.12.2020, ein 84-jähriger Autofahrer erlitten, als er mit seiner Mercedes A-Klasse mit einem Ampelmast kollidiert ist.

Frontal in Ampelanlage - Fahrer verletzt

Der Senior befuhr gegen 11.10 Uhr die Esslinger Straße von Altbach herkommend. An der Kreuzung zur Karlstraße stieß der Wagen aus noch unbekannter Ursache frontal mit dem Ampelmast zwischen der Geradeaus- und der Rechtsabbiegerspur zusammen. Durch den Aufprall wurde der Pkw um die eigene Achse gedreht und kam auf der Fahrbahn mit der Front in Richtung Hafenbrücke zum Stehen. Vom Rettungsdienst wurde der Fahrer im Anschluss in eine Klinik eingeliefert. An seinem Fahrzeug dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 8.000 Euro entstanden sein. Es wurde abgeschleppt.

Ampelmast musste abmontiert werden

Die Beschädigungen am Ampelmast, der abmontiert werden musste, können noch nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme mussten die Fahrspuren teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten sowie der beschädigten Ampelanlage waren auch Feuerwehr und Straßenmeisterei vor Ort