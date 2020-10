Am Freitagabend ist es gegen 18 Uhr an der Kreuzung Schulze-Delitzsch-Straße/Neuffener Straße zu einer Kollision zwischen einer 21-jährigen Fußgängerin und einem Ford Transit gekommen. Nach Zeugenangaben missachtete die dunkel bekleidete 21-Jährige bei einsetzender Dämmerung und Regen das Rotlicht der Fußgängerampel und überquerte von der Schulze-Delitzsch-Straße kommend die Neuffener Straße in Richtung Sudetenstraße.

Von Fahrzeug erfasst und auf Straße geschleudert

In der Folge wurde sie vom 28-jährigen Lenker des stadteinwärts fahrenden Ford erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Hierbei erlitt die 21-Jährige schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Ford Transit entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

