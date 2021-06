Am Freitag, um 10.15 Uhr hatte der 41-jährige Fahrer eines Mercedes Benz die L 1204 befahren und wollte nach links auf die neue Autobahnauffahrt in Richtung Karlsruhe abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Iveco, wobei es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der 20-jährige Fahrer des Iveco, sowie der 14-jährige Beifahrer im Mercedes Benz wurden leicht verletzt und begaben sich jeweils selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Fahrbahn wurde währenddessen kurzfristig gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeuge in Höhe von 15.000 Euro.