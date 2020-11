Wegen der Missachtung der Vorfahrtsregelung ist es am Sonntag gegen 11.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Neckartailfingen gekommen. Der Zusammenstoß ereignete sich an der Einmündung Bahnhofstraße/Uhlandstraße. Ersten Angaben zufolge kam dabei eins der Fahrzeuge erst auf dem Dach zum stehen. Zwei Personen wurden verletzt. Weitere Informationen stehen noch aus.

