Der 58-Jährige war um 8 Uhr mit seinem Mercedes SLK an der Ausfahrt Längenfeld von der B 312 heruntergefahren. An der Einmündung in die Nagykallo-Allee hielt er zunächst an. Beim Losfahren übersah der Mann jedoch den von links heranfahrenden, vorfahrtsberechtigten Honda Civic einer 31 Jahre alten Frau.

Beifahrerin schwer verletzt

Nach dem Zusammenstoß mussten die beiden Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 30.000 Euro. Die Kollision war so heftig, dass sich die beiden Frauen im Laufe des Tages in Kliniken begaben. Während die Fahrerin nach ambulanter Behandlung wieder nach Hause konnte, wurden bei ihrer 51-jährigen Beifahrerin schwere Verletzungen festgestellt. Sie musste stationär aufgenommen werden.