Am Freitag, gegen 16.50 Uhr, ist ein 56-jähriger Fahrradfahrer auf der Landesstraße 1212, zwischen Schopfloch und der Bundesstraße B465, alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Er zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Am Fahrrad ist ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro entstanden.