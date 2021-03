Am Mittwochvormittag, den 24.03.21, kam es in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall.

Hauptstraße: Kollision an Kreuzung

Ein Mercedes und ein Ford kollidierten an der Kreuzung Plieninger Strasse. Der Ford krachte daraufhin zwischen eine Ampel und eine Hauswand und verkeilte sich hierbei. Genauere Informationen zur Unfallursache sind aktuell noch nicht bekannt. Aufgrund des Unfalls war die Ampelanlage abgeschaltet, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ist vor Ort.