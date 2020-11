Leichte Verletzungen hat ein radelndes Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, den 4.11.2020, erlitten.

L1250: Frau übersieht Kind im Kreisel

Eine 64 Jahre alte Frau befuhr mit ihrer Mercedes-Benz A-Klasse um 15.10 Uhr die L1250 von Linsenhofen herkommend in Richtung Neuffen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr am Ortsbeginn übersah sie den zwölf Jahre alten Jungen, der mit seinem Fahrrad bereits im Kreisel unterwegs war. Beim Sturz auf die Fahrbahn verletzte sich der Zwölfjährige. Er wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.