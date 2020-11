Am Samstagnachmittag ist es auf der Landesstraße 1207 bei Kirchheim unter Teck zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten gekommen. Gegen 14.50 Uhr befuhr eine 77-Jährige mit ihrem Ford Fiesta die L 1207 in Fahrtrichtung Wernau, als sie auf Höhe der dortigen Parkbucht aus bislang unbekannter Ursache mehrfach nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine Mauer touchierte.

Ford kommt auf dem Dach zum Stehen

In Folge des Anstoßes drehte sich ihr Fahrzeug zunächst, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zur Endlage. Die Unfallverursacherin wurde von Ersthelfen aus dem Fahrzeug gerettet und vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

