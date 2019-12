Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend auf der L 1185 zwischen Aichtal-Neuenhaus und Waldenbuch (Lkr. Böblingen) gekommen. Gegen 17.55 Uhr befuhr der Fahrer eines Dacia Logan die Landesstraße von Waldenbuch in Richtung Neuenhaus. Der 20-jährige Dacia-Fahrer kam auf der reifglatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte frontal in den entgegenkommenden VW Transporter, dessen 53-jährige Lenkerin leichte Verletzungen erlitt.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Der 55-jährige Beifahrer des Transporters wurde aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden Fahrzeuglenker wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der Streckenabschnitt zwischen Waldenbuch und Neuenhaus ist derzeit (Stand 20.00 Uhr) wegen Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen sowie zum Abstreuen der glatten Stellen voll gesperrt. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 15.000 Euro. An der Unfallstelle waren von der Feuerwehr 6 Fahrzeuge und 32 Einsatzkräfte, vom Rettungsdienst 6 Fahrzeuge, 1 Hubschrauber und 14 Kräfte eingesetzt.

