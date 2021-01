Am Montagmorgen, den 11.01.2021, gegen 7 Uhr kam es auf der K1208 zwischen Baltmannsweiler und Reichenbach (Landkreis Esslingen) zu einem Frontalzusammenstoß.

Frontal in den Gegenverkehr

Ein BMW 1er kam aus bislang unbekannten Gründen von Reichenbach kommend in einer Linkskurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Hyundai zusammen. In dem BMW wurde eine Person und im Hyundai zwei Personen verletzt.

K1208 voll gesperrt

Der Rettungsdienst brachte die Verletzten mit drei Rettungswagen und einem Notarzt in die Kliniken. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.