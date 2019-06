Schwere Verletzungen hat ein Jugendlicher am Sonntagmittag erlitten, als ein landwirtschaftliches Gerät auf ihn gestürzt ist. Der 15-Jährige schob mit drei Freunden kurz vor 13.30 Uhr ein Ballenförderband durch die Siemensstraße. Als der an der rechten Seite gehende Jugendliche stolperte, hielt er sich an dem Gefährt fest. Das Ballenförderband fiel daraufhin so unglücklich auf den 15-Jährigen, dass er sich schwere Verletzungen zuzog. Er musste am Unglücksort zunächst von einem Notarzt versorgt werden. Anschließend wurde der Verletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.