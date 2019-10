Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag im Kreuzungsbereich Pragstraße und Wilhelmastraße ins Straucheln geraten und anschließend gestürzt.

Schwer verletzt nach Sturz

Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer, Rettungskräfte waren vor Ort, versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 62-Jährige hielt gegen 15.10 Uhr mit seinem Chopper der Marke Suzuki an der rot leuchtenden Ampel an der Wilhelmastraße, um nach links in die Pragstraße abzubiegen. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Motorradfahrer mit seinem Bike auf dem mittleren Fahrstreifen los. Dabei geriet er vermutlich aufgrund von Spurrillen ins Straucheln und stürzte. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

