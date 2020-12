Mit etwa zwei Promille Alkohol ist am frühen Sonntagmorgen ein Smartfahrer im Kreisverkehr in Neckartenzlingen von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 2.35 Uhr war der 40-Jährige von der Ortsmitte kommend im Kreisverkehr der Tübinger Straße/Karlstraße unterwegs. Infolge unangepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung driftete der Smart nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem angrenzenden Gebüsch zum Endstand. Beim alkoholisierten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt, der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt