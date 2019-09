Am Mittwochabend ist es in der Metzinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus gekommen. Kurz vor 17.30 Uhr bog eine 73-Jährige mit ihrem Honda Jazz von der Straße Im Rotenbach nach links in die Metzinger Straße ein und kollidierte mit einem aus dieser Richtung kommenden und vorfahrtsberechtigten Linienbus.

Vergeblich Vollbremsung eingeleitet

Dessen 58 Jahre alter Fahrer hatte noch vergeblich eine Vollbremsung eingeleitet. Die Seniorin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste und der Fahrer des Linienbusses blieben unverletzt. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Der Kleinwagen musste zudem abgeschleppt werden

