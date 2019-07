Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ist am Dienstagmittag ein Zwölfjähriger vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von Mountainbike gestürzt

Der Junge stürzte gegen 13.40 Uhr auf einem Parkplatz in der Schulstraße von seinem Mountainbike und wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte das Kind den Lenker während der Fahrt zu weit eingeschlagen haben und in der Folge vom Fahrrad abgeworfen worden sein.

