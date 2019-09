Nicht angepasste Geschwindigkeit ist den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der L 1204 zwischen Deizisau und Denkendorf ereignet hat.

Unglückliches Ausweichmanöver

Ein 25-Jähriger war gegen 5.40 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Landesstraße von Deizisau in Richtung Denkendorf unterwegs. Zu spät bemerkte er, dass ein vorausfahrender Mercedes Sprinter auf Höhe des Herrenlandweges verkehrsbedingt anhalten musste, um nach links in diesen einzubiegen. Um nicht frontal auf den stehenden Transporter aufzufahren, versuchte der Fahrer noch links an dem Sprinter vorbeizukommen, touchierte dabei jedoch das Fahrzeug seitlich.

Kontrolle des Fahrzeugs verloren

Dabei verlor der 25-Jährige die Kontrolle über seinen Lieferwagen, kam ins Schleudern und knallte in die rechten Leitplanken. Von diesen wurde der Wagen wieder zurück auf die Fahrbahn abgewiesen und kippte auf die linke Seite. Der Unfallverursacher und der 42-jährige Fahrer des zweiten Sprinters blieben unverletzt. Am Sprinter des 25-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro beziffert.

