Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Dienstagvormittag zwischen Beuren und Owen gekommen. Ein 39-jähriger Audi-Lenker bog kurz nach 10.30 Uhr von der K 1262 nach links auf die L 1210 in Richtung Beuren ab und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 65-Jährigen. Die Frau war auf der Landesstraße von Beuren herkommend nach Owen unterwegs. Beide Personen zogen sich Verletzungen zu, die im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die nicht mehr fahrtauglichen Pkw, an denen sich der Gesamtschaden auf zirka 17.000 Euro beläuft, mussten abgeschleppt werden.