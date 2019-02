Filderstadt Unfall im Kreisverkehr (Zeugenaufruf)

Filderstadt / swp

Zeugen zu einem Verkehrsunfall der sich am Sonntagnachmittag auf dem Selby Circle ereignet haben soll, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Ein 49-Jähriger war gegen 16.50 Uhr mit seinem Nissan Micra auf der L1209 von Plattenhardt kommend in den Kreisverkehr in der Tübinger Straße eingefahren. Als er sich schon im Kreisverkehr befand, soll von rechts, aus Fahrtrichtung Bernhausen, ein Auto in den Kreisverkehr eingefahren sein. Um eine Kollision zu vermeiden musste der 49-Jährige ausweichen, wodurch er über den Kreisverkehr fuhr und hierbei ein Verkehrsschild touchierte. Obwohl an der Verkehrsinsel und dem Nissan ein Sachschaden von etwa 2500 Euro entstanden war, flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Bernhausen. Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtete haben, sich unter der Telefonnummer (07 11) 70 913 zu melden.