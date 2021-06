Aus bislang unbekannter Ursache hat am Freitagabend gegen 22.50 Uhr in Oberstetten ein Pkw gebrannt. Der in der Burgstraße geparkte Kia brannte vollständig aus, weitere Sachschäden entstanden nicht. Der Wagen wurde abgeschleppt und Spezialisten der Kriminalpolizei zur Spurensicherung hinzugezogen.