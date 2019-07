Weil sie zu spät erkannt hat, dass der Verkehr vor ihr bremsen musste, ist eine 30-Jährige am Sonntagabend mit ihrem BMW ins Heck eines Ford Focus gekracht. Die 30-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit ihrem 1er BMW auf der B 312 in Richtung Riederich unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Metzingen-Längenfeld übersah sie aufgrund des starken Regens, dass eine vorausfahrende 60-Jährige mit ihrem Ford verkehrsbedingt abbremste. Sie reagierte zu spät und krachte ins Heck des Ford. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden fiel mit etwa 11 000 Euro allerdings beträchtlich aus. Der BMW war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste