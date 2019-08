Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten ist es am späten Freitagabend in Grafenberg gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren fünf Jugendliche mit ihren Fahrrädern gegen 22.55 Uhr die abschüssige Brandgasse. Am Fahrrad eines 14-Jährigen waren die Bremsen ohne Funktion, weshalb er von einem danebenfahrenden Jugendlichen am Rucksack festgehalten wurde.

Schwere Kopfverletzungen

Als dieser seinen Griff löste, bog der 14-Jährige ungebremst nach rechts in die Kleinbettlinger Straße ab und stieß frontal in einen entgegenkommenden Peugeot, welcher von einer 38-jährigen Frau gelenkt wurde. Beim Aufprall schlug er mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu. Der Radfahrer, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

