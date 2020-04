Nach einem Unfall auf der Grabenstetter Steige musste am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer mit einem Hubschrauber schwer verletzt in eine Ulmer Klinik gebracht werden. Auf der Strecke zwischen Grabenstetten und Lenningen verlor der Führer seines Zweirads in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Gefährt und schlitterte unter einen Wohnwagenanhänger auf der Gegenfahrbahn. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Steige komplett gesperrt.

Das könnte dich auch interessieren: