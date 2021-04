Insgesamt drei Fahrzeuge sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Filderstadt-Plattenhardt beschädigt worden. Kurz vor 10.00 Uhr verwechselte ein 81 Jahre alter Verkehrsteilnehmer beim Einparken auf einem Parkplatz in der Jacob-Brodbeck-Straße das Gas- mit dem Bremspedal. Hierbei kollidierte die Mercedes A-Klasse des Seniors zunächst mit einem parkend abgestellten Porsche Boxster, wobei dieser auf einen ebenfalls geparkten Nissan Navara geschoben wurde. Am Mercedes des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Bei dem beschädigten Porsche beträgt die Höhe des entstandenen Sachschadens etwa 10.000 Euro, bei dem Nissan wird der finanzielle Schaden auf circa 1500 Euro geschätzt.