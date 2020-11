Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr befuhr eine 25-Jähriger mit ihrem BMW die Friedenstraße in Richtung Volmarstraße, um in diese nach links einzubiegen. An der Einmündung missachtet die 25-Jährige die Vorfahrt des aus ihrer Sicht von links kommenden Linienbus. Der 28-jährige Busfahrer versuchte noch durch eine Notbremsung einen Unfall zu verhindern - ohne Erfolg.

Vier Verletzte durch Nothalt

Durch die Bremsung erlitt der 28-jährige Fahrer sowie drei Fahrgäste jeweils leichtere Verletzungen. Der Busfahrer als auch eine 57-Jährige Businsassin wurden durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Eine 34-Jährige und 61-Jährige Insassin begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Unfallverursacherin wurde nicht verletzt. Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20 000 Euro. Der BMW musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden.

