Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Freitagnachmittag auf der L 1209 zwischen Filderstadt-Plattenhardt und Waldenbuch gekommen. Ein 87-jähriger Mercedesfahrer fuhr gegen 15.00 Uhr aus einem Waldweg aus und übersah hierbei die von links in Richtung Waldenbuch auf der Landesstraße herannahende 69-jährige in deren Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß wobei Sachschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro entstand.