Schwere Verletzungen hat sich ein Mountainbiker am Samstagnachmittag bei einem Sturz auf einer Mountainbikestrecke im Stadtwald Esslingen zugezogen. Der 36-jährige Biker befuhr gegen 16.55 Uhr mit seinem E-Mountainbike den auf Höhe des Segelfluggelände Esslingen-Jägerhaus gelegenen und speziell für Mountainbikes angelegten Flowtrail.

In Bäume gekracht

Nach einem Sprung über einen Hügel verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach links von dem Trail ab und prallte in eine Baumgruppe. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine umliegende Klinik verbracht werden musste.

