Zwei verletzte Polizeibeamte und ein Sachschaden von circa 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagmittag an der Einmündung Brückenstraße/Hohenheimer Straße ereignet hat. Der 35-jährige Lenker eines Audi A4 wollte gegen 13.10 Uhr aus Richtung Pliensauvorstadt kommend von der Hohenheimer Straße nach links in die Brückenstraße einbiegen.

Rote Ampel missachtet

Hierbei missachtete er das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und kollidierte nachfolgend im Einmündungsbereich mit einem Streifenwagen des Polizeireviers Esslingen, welcher die Brückenstraße in Richtung Esslingen-Zollberg befuhr und bei Grünlicht in den Einmündungsbereich eingefahren war. Infolge der Aufprallwucht wurden beide Fahrzeuge noch gegen die dortige bauliche Fahrbahntrennung der Brückenstraße geschleudert.

Streifenpolizisten leicht verletzt

Die 27-jährige Fahrerin des Streifenwagens sowie ihr 21-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Zur Reinigung der Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort.

