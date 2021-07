In der Nacht von Freitag auf Samstag feierte eine Personengruppe in einem Hinterhof in der Schwanengrabenstraße. Im Laufe der Nacht rissen sie dort eine metallene Absperrkette ab und spannten sie über die schmale Schwanengrabenstraße. Gegen 03:33 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Seat gegen die Kette. Nachdem diese gerissen war, beschädigten Kettenteile den Fahrzeuglack des Seat. Der 33-Jährige konnte beobachten, wie augenscheinlich eine Gruppe Jugendlicher von der Örtlichkeit in Richtung Martinstraße davonrannte. Er nahm sofort die Verfolgung auf und verständigte gleichzeitig die Polizei. Nach kurzer Verfolgung und Fahndung konnten zwei flüchtige junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren vorläufig festgenommen werden. Beide standen unter alkoholischer Beeinflussung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Beseitigung ihres Unrats wurde beide jungen Männer wieder entlassen. Der 17-Jährige wurde seinen Eltern überstellt. Ermittlungen zu den weiteren flüchtigen Beteiligten dauern an. Am Seat entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.