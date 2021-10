Gegen 17.10 Uhr kam es am Samstagbend in Esslingen zu einem Verkehrsunfall. Wie ein Polizeisprecher berichtete überschlug sich dabei ein Pkw. Ereignet hatte sich der Unfall auf der B10 in Fahrtrichtung Suttgart, etwa auf Höhe der Ausfahrt Hafen Süd. Angaben zum Unfallhergang, potenziellen Verletz...