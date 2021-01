Am Samstagmittag ist es in der Ortsmitte von Dettingen zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 46-jährige Frau befuhr mit ihrem Skoda Fabia die Hülbener Straße in Richtung Ortsmitte. Beim Versuch, nach links in die Schneckenhofengasse abzubiegen, übersah sie die entgegenkommende 47-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia. Die anschließende Kollision der beiden Fahrzeuge war so heftig, dass sich der Wagen der Unfallverursacherin drehte und zusätzlich noch gegen einen geparkten Renault Twingo prallte. Die 46-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste anschließend in eine Klinik verbracht werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 14.500 Euro geschätzt.