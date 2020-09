Ein kleines Mädchen ist am Donnerstagabend, den 17.09.2020, auf einem Fußgängerüberweg angefahren und ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden.

Zebrastreifen in der Stuttgarter Straße

Die Vierjährige stand gegen 18.20 Uhr an einem Zebrastreifen in der Stuttgarter Straße auf Höhe eines Blumenladens. Nachdem ein Autofahrer das wartende Kind gesehen hatte, hielt er an und ermöglichte das Überqueren. Daraufhin lief das Mädchen los und wurde von dem Audi Q3 einer 71-Jährigen erfasst. Die Seniorin war auf der Durchgangsstraße in Richtung Dettingen mit langsamer Geschwindigkeit unterwegs. Die Vierjährige wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht