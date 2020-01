Die 23-Jährige war um 17.15 Uhr mit ihrem VW Lupo von der Pfählerstraße in die vorfahrtsberechtigte Neuffener Straße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden und in Richtung Ulmer Straße fahrenden 58 Jahre alten Radfahrer. Der Mann musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 3.000 Euro.