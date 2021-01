Der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der am Montagnachmittag, den 25.01.21, zu einer zeitweisen Vollsperrung der B465 geführt hat.

B465: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Gegen 16.50 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit einem Peugeot 207 die Bundesstraße von Bad Urach herkommend in Richtung Münsingen. Auf der schneeglatten Fahrbahn verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren Wagen, der darauf in die Leitplanken krachte und in Richtung Gegenfahrspur abgewiesen wurde. Ein nachfolgender, 39 Jahre alter Lenker einer Mercedes C-Klasse kollidierte in der Folge mit dem mitten auf der Straße zum Stillstand gekommenen Peugeot und stieß seinerseits ebenfalls gegen die rechten Leitplanken.

Zwei Verletzte - Hoher Sachschaden

Der Peugeot wurde in die linke Böschung gedrückt. Beide Personen zogen sich bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung vorsorglich in eine Klinik gebracht. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf schätzungsweise 25.000 Euro. Die Pkw waren zudem nicht mehr fahrbereit. Gegen 19 Uhr war die Unfallstelle geräumt.