Eine 30-Jährige war mit ihrer Mercedes A-Klasse gegen 17.50 Uhr auf der Bundesstraße von der Georgiisiedlung in Richtung Seeburg unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang geriet sie aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort streifte der Mercedes am entge...