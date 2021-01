Zum Glück nur leichtverletzt wurden ein 28-jähriger Ford Fiesta-Fahrer und ein fünfjähriges, im Wagen mitfahrendes Mädchen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen, den 26.01.21, auf der Münsinger Straße (B465) ereignet hat.

Georgiisiedlung: Lkw frontal in Pkw gerutscht

Ein 43-Jähriger war gegen elf Uhr mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße von Münsingen in Richtung Bad Urach unterwegs. Am Ortsende der kam er in einer Rechtskurve auf der schneeglatten Fahrbahn mit seinem tonnenschweren Fahrzeug ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort krachte er frontal in den entgegenkommenden Ford des 28-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiesta in die Leitplanken gedrückt, bevor er um 90 Grad gedreht zum Stehen kam.

B465 voll gesperrt: Zwei Verletzte

Ein Rettungswagen brachte die beiden nach derzeitigen Erkenntnissen leichtverletzten Pkw-Insassen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Ford, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden am Sattelzug wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Reinigungsmaßnahmen durch die Straßenmeisterei musste die Bundesstraße bis etwa 12.45 Uhr vollständig gesperrt werden.