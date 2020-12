Am frühen Freitagabend kurz nach 17:00 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Ford-Lenker die B313 von Nürtingen kommend in Richtung Metzingen. Zwischen der Südumgehung und der Abzweigung nach Raidwangen kam der alkoholisierte 42-Jährige zunächst auf den linken Fahrstreifen, wobei der Außenspiegel eines entgegenkommenden Toyota eines 75-Jährigen abgerissen wurde. Der Außenspiegel wurde flog auf die Windschutzscheibe eines Van Iveco, welche dadurch zu Bruch ging. Der 42-Jährige setzte mit seinem Ford ohne anzuhalten die Fahrt in Richtung Metzingen fort.

Flüchtiger Fahrer stark alkoholisiert

Im Rahmen der Fahndung konnte der flüchtige Ford zusammen mit dem 42-jährigen Lenker in Reutlingen in der Karlstraße von einer Streifenbesatzung angetroffen werden. Bei der Überprüfung wurde bei dem 42-jährigen Fahrzeuglenker ein vorläufiger Alkoholwert von über 3,5 Promille festgestellt. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein zu den Akten genommen. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich auf über 3000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Polizeirevier Nürtingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

