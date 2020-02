Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Donnerstagmorgen auf der B 313 ereignet. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 2.40 Uhr mit einem VW-Multivan die Bundesstraße von Nürtingen herkommend in Richtung Plochingen.

Mittelleitplanke touchiert

Etwa 200 Meter vor der baustellenbedingten Fahrbahnverengung von zwei auf eine Fahrspur kollidierte der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug mit der Mittelleitplanke. Im Anschluss kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und durchbrach einen Tierschutzzaun.

Auf Acker überschlagen

Auf einem angrenzenden Acker überschlug sich der Multivan und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der VW musste geborgen und im Anschluss abgeschleppt werden.

Ohne Führerschein, dafür mit Alkohol

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 22-Jährige das Fahrzeug unbefugt in Gebrach genommen hatte. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin bemerkten die Polizeibeamten eine Alkoholfahne bei dem jungen Mann, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Trümmer auf der Gegenfahrbahn

Durch den Aufprall in die Mittelleitplanke flogen Teile seines Wagens auf die Gegenfahrbahn. Der Ford Transit eines in Richtung Nürtingen fahrenden, 49 Jahre alten Mannes wurde hierdurch so stark beschädigt, dass der Kastenwagen ebenfalls abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen, der Leitplanke sowie 50 Meter Zaun wird auf über 30.000 Euro geschätzt.