Am Freitagnachmittag gegen 16:20 Uhr, befuhr eine 31-Jährige mit ihrem Skoda die B313 aus Richtung Metzingen kommend in Richtung Nürtingen. Zum gleichen Zeitpunkt befährt ein 47-jähriger ebenfalls mit seinem Skoda den linken Fahrstreifen des 2-spurigen Bereiches in Richtung Metzingen. Aus bislang unbekannter Ursache kommt die 31-Jährige mit ihrem Skoda auf Höhe vom Industriegebiet "Forst" auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit dem entgegenkommenden Skoda des 47-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Klinikum eingeliefert. Bei beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils ca. 25 000 Euro. Die Fahrzeuge mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Die B313 war während der Unfallaufnahme in Richtung Metzingen lediglich einspurig befahrbar. Hierbei kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen mit zeitweiligen Rückstau.