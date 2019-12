Zwei Verkehrsunfälle mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und Verletzten haben ab dem Dienstagnachmittag zu einer zeitweisen Vollsperrung beider Richtungsfahrbahnen der B 313 zwischen der A8 und Oberensingen geführt und damit erhebliche Verkehrsbehinderungen zur Folge gehabt.

16:10 Uhr: Fahrbahn Richtung Nürtingen

Gegen 16.10 Uhr ereignete sich zunächst ein Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen auf der Fahrbahn in Richtung Nürtingen. Ein 41-Jähriger geriet mit seinem VW in den linken Grünstreifen und streifte die dortigen Leitplanken. Im Anschluss lenkte er seinen Wagen zurück und fuhr auf der linken Spur frontal auf den Sprinter eines 25 Jahre alten Mannes auf, der dort im Stau stand.

Wucht der Kollision: Sprinter auf Renault geschoben

Durch die Wucht der Kollision wurde der Sprinter auf einen Renault geschoben, der von einer 22-Jährigen gelenkt wurde. Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigten zudem noch einen Toyota. Der Unfallverursacher zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Unfallverursacher schwer verletzt

Auch der Lenker des Sprinters, seine beiden Mitfahrer im Alter von 60 und 57 Jahren, sowie zwei 24-jährige Insassinnen im Renault wurden leichtverletzt in eine Klinik eingeliefert. Der VW und der Sprinter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Blechschaden auf zirka 40.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war eine Nassreinigung der Fahrbahnoberfläche notwendig. Erst gegen 20 Uhr konnte die gesamte Richtungsfahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

17.20 Uhr: Smart-Lenkerin auf der Gegenfahrbahn

Rund eine Stunde nach diesem Verkehrsunfall, gegen 17.20 Uhr, fuhr auf der Gegenfahrbahn eine 19-jährige Smart-Lenkerin auf der rechten Spur auf den Audi einer 52-Jährigen auf. Diese hatte ihre Geschwindigkeit wohl aufgrund des Unfalls auf der Gegenseite verringert. Nach derzeitigem Kenntnisstand zogen sich beide Frauen leichte Verletzungen zu.

Strecke in Richtung A8 voll gesperrt

Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, beträgt schätzungsweise 15.000 Euro. Bis zirka 18.30 Uhr musste die Strecke in Richtung A8 voll gesperrt werden. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften bereits aufgrund des vorausgegangenen Verkehrsunfalls vor Ort war, hatte die Unfallstelle umgehend abgesichert und Erste Hilfe geleistet.