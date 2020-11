Wohl aufgrund Übermüdung ist ein Autofahrer am Mittwochmorgen, den 4.11.2020, mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen.

B297: Auf die Gegenfahrbahn geraten

Gegen 6.10 Uhr fuhr der Ford Fiesta-Lenker im Alter von 62 Jahren auf der B297 von Nürtingen-Reudern kommend nach Kirchheim. Dabei geriet er über die Gegenfahrspur hinweg in den angrenzenden, abschüssigen Grünstreifen, ehe der Pkw in einem Graben zum Stehen kam.

Mann verletzt - Auto abgeschleppt

Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen wurde der Fahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug, an dem das Airbag-System ausgelöst hatte, musste abgeschleppt werden. Der wirtschaftliche Totalschaden wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt.