Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Dienstagnachmittag, den 26.01.21, auf der B28 zwischen Sondelfingen und der Abfahrt zur B28 nach Bad Urach ereignet hat.

B28: Auto knallt gegen die Leitplanke

Eine 29-Jährige war gegen 16.10 Uhr mit ihrem Peugeot auf der rechten Spur der Bundesstraße von Reutlingen herkommend unterwegs. Kurz vor der Abfahrt der B28 in Richtung Bad Urach wollte sie einen vorausfahrenden Pkw überholen und scherte auf die linke Spur aus, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein auf der linken Spur heranfahrender, 35-jähriger Fahrer eines Mazdas versuchte durch eine Notbremsung und Hupen ein Auffahren zu verhindern und nach links auszuweichen. Dabei knallte er mit seinem Wagen in die Leitplanken und schleuderte diese entlang.

Kontrolle über Wagen verloren

Die Unfallverursacherin erschrak durch das Unfallgeschehen so, dass sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und ebenfalls ins Schleudern kam. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Während der Mazda-Fahrer unverletzt blieb, wurde die Peugeot-Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der Mazda musste nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt.

B28: Verkehrsbehinderungen - Uneinsichtiger Autofahrer

Durch den Verkehrsunfall bildete sich auf der Bundesstraße ein erheblicher Rückstau. Während sich alle Fahrer vorbildlich an die Verkehrsregeln hielten und eine ausreichende Rettungsgasse bildeten, damit die Rettungskräfte zeitnah an die Unfallstelle gelangen konnten, musste eine nachfolgende Streifenwagenbesatzung einen 45-Jährigen anhalten. Dieser hatte mit seinem Audi die Rettungsgasse genutzt, um schneller voranzukommen. Den völlig uneinsichtigen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 240 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.