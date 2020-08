Glücklicherweise ohne größere Blessuren hat eine Autofahrerin einen heftigen Verkehrsunfall am Dienstagabend (18.08.2020) überstanden.

B28 bei Metzingen: Mit Pkw überschlagen

Die 23-Jährige war mit ihrem VW Golf kurz nach 18 Uhr auf der linken Fahrspur der B28 von Reutlingen herkommend unterwegs. Zwischen Sondelfingen und der Anschlussstelle Metzingen-Süd kam die Fahrerin mit ihrem Wagen vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn an. An der dort beginnenden Leitplanke überschlug sich ihr Pkw und der Golf kam auf den Rädern dahinter zum Stehen.

Leichte Verletzungen - 25.000 Euro Schaden

Ersten Erkenntnissen nach erlitt die junge Frau leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung in eine Klinik. An ihrem Golf war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden. Er musste von einem Abschleppwagen geborgen werden.