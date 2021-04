Gegen 17.45 Uhr befuhren zwei Lkw die Bundesstraße in Fahrtrichtung Zainingen. Bei starkem Schneefall und Straßenglätte rutschten sie am Zaininger Buckel auf die Gegenfahrbahn und kamen dort zum Stehen. Ein aus Richtung Zainingen herkommender 49 Jahre alter Autofahrer wollte mit seinem BMW an den beiden Lkw vorbeifahren und übersah hierbei den aus Richtung Böhringen entgegenkommenden Volvo eines 37-Jährigen.

Hoher Sachschaden

Beide Fahrzeuglenker versuchten vergeblich eine Kollision zu vermeiden. Glücklicherweise blieben sie bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die Autos, an denen ein Gesamtschaden von rund 45.000 Euro entstanden war, mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Erst nach mehrmaligem Einsatz des Streu- und Räumdienstes der Straßenmeisterei konnten auch die beiden Lkw weiterfahren. Gegen 22.15 Uhr war die B28 wieder frei befahrbar.