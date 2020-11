Zu einer teilweisen Sperrung der B28 hat am frühen Dienstagmorgen, den 3.11.2020, ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person geführt.

Kollision: B28 in Richtung Uracher Straße

Gegen 5.15 Uhr bog ein 38-Jähriger mit einem Seat von der Bundesstraße aus nach links in Richtung Uracher Straße ab und kollidierte dabei mit seinem Wagen mit dem entgegenkommenden Suzuki eines 26 Jahre alten Mannes. Durch die Kollision erlitt der 26-Jährige leichte Verletzungen, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, beträgt rund 9.000 Euro.