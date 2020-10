Noch unklar ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, den ein 45-Jähriger am Montagabend, den 12.10.2020, auf der B10 zwischen den Abfahrten Deizisau und Sirnau verursacht hat.

Von Göppingen in Richtung Stuttgart unterwegs

Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Mann gegen 19.10 Uhr mit seinem Audi A4 auf dem linken der beiden Fahrstreifen von Göppingen in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den beiden Abfahrten kam er mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf den rechten Fahrstreifen.

In die Mittelleitplanken gekracht

Dabei touchierte der Audi das Heck eines dort fahrenden 1er BMW, dessen Fahrerin daraufhin die Kontrolle über ihren Wagen verlor, ins Schleudern kam und in die Mittelleitplanken krachte, wo ihr Wagen zum Stehen kam. Auch der Audi prallte in die Mittelleitplanken, von wo er reaktionslos nach rechts über die Fahrbahn fuhr, dort gegen die rechten Leitplanken prallte und wiederum ohne jegliche Reaktion mehr als 100 Meter daran entlang schrammte. Nachfolgend fuhr er dann auf eine Mercedes A-Klasse auf, dessen 35-jähriger Fahrer den Unfall beobachtet hatte und den Audi-Fahrer zum Anhalten bewegen wollte.

B10 in Richtung Stuttgart war voll gesperrt

Der Unfallverursacher und die Fahrerin des 1er BMW wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, wo die 26-Jährige vorsorglich die Nacht stationär verbringen musste. Der Audi und der BMW waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden fiel mit insgesamt etwa 30.000 Euro beträchtlich aus. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahen und zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße in Richtung Stuttgart voll gesperrt werden, was auf der vielbefahrenen Strecke zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt hat