Eine zeitweise Vollsperrung der B 10 in Richtung Göppingen und erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen hatte ein Verkehrsunfall in der Nacht zum Freitag zur Folge.

Kontrolle über Auto verloren und in Nothaltebucht gegen Sattelzug geprallt

Gegen 23.20 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit einem Skoda Octavia die Bundesstraße von Stuttgart herkommend und kam auf Höhe Esslingen-Weil aus noch ungekannter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw krachte daraufhin in einer Nothaltebucht heftig ins Heck eines dort stehenden Sattelzugs. Dadurch wurde der Skoda nach links abgewiesen, drehte sich um die eigene Achse und blieb in entgegengesetzter Richtung mittig auf der B 10 stehen.

Autofahrer leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht

Aufgrund des Aufpralls brach die Vorderachse des Wagens. Außerdem wurde der rechte Vorderreifen samt Radaufhängung aus dem Radkasten gerissen. Nach derzeitigem Kenntnisstand zog sich der junge Fahrer, der im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde, leichte Verletzungen zu. Der nicht mehr fahrtaugliche Skoda, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die notwendigen Reparaturkosten am Sattelauflieger dürften mit zirka 5.000 Euro zu Buche schlagen.

Zur Säuberung musst die B10 zeitweise gesperrt werden

Zur Säuberung der auf etwa 30 Metern durch Fahrzeugteile verunreinigen Fahrbahn rückte eine Kehrmaschine an die Unfallstelle aus. Auch die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort. Gegen 0.30 Uhr konnte der Verkehr wieder einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Eine Stunde später erfolgte die Freigabe der kompletten Richtungsfahrbahn.