Zum Glück nur leicht verletzt wurden der Fahrer und Beifahrer während eines Unfalls auf der Grabenstetter Steige am Samstagnachmittag. Der 26-Jährige Fahrer und sein 57-Jähriger Beifahrer waren gegen 17.15 Uhr auf der L211 von Bad Urach nach Grabenstetten unterwegs.

Fahrer übersteuert

Im oberen Teil der Steige kam das Fahrzeug zunächst auf Grund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Anschließend übersteuerte der Fahrer, sodass der PKW von der Fahrbahn abkam, gegen eine Böschung prallte und anschließend im Straßengraben am Waldrand zum Stehen kam. Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt und begaben sich im Anschluss an die ambulante Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort selbstständig in ärztliche Behandlung.

150 000 Euro Schaden

An dem Fahrzeug, einer limitierten Auflage eines Porsche 911 GT3, entstand nach Angeben der Polizei ein Totalschaden in Höhe von rund 150 000 Euro. Die Feuerwehr Grabenstetten war mit einem Rüstzug, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswägen und einem Notarzt vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die Grabenstetter Steige zeitweise gesperrt.